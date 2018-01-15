ISPARTA'DA KREDİ KARTI DOLANDIRICISI YAKALANDI

- Kredi kartı dolandırıcısı araç kiralayınca yakalandı



Isparta’da kredi kartı dolandırıcılığından aranan şahıs araç kiralamada kullanılan kayıt sistemi sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta kent merkezinde faaliyet gösteren bir rent a car firmasına araç kiralamak üzere gelen B.A. (30), gerekli evraklarını verdikten sonra işyeri tarafından sisteme kaydedildi.

Emniyet güçleri tarafından söz konusu sistemde yapılan çalışmalar sonucunda, Kredi kartı dolandırıcılığı (5644 Sayılı Kanunu’na Muhalefet) suçundan arandığı tespit edilen B.A. kıskıvrak yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipleri tarafından emniyete sevk edilen B.A.’nın daha sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği belirtildi.



ISPARTA (İHA) -

