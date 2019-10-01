Kısa adı KÖYDES olan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantılarda özellikle 2019 yılı içinde köylerde yapılan yatırımlar ele alındı.İlk olarak Isparta’da görev yapan Kaymakamlar ile bir araya gelen Vali Seymenoğlu Kaymakamlardan ilçelerini köy köy dolaşmalarını istedi. Vali Seymenoğlu, “Ben bir dolaşıyorsam sizler on kez dolaşacaksınız” dedi. Vali Seymenoğlu ayrıca istihdama yönelik her çalışmanın desteklenmesini de isteyerek, kaymakamlara: “Kırsalda bir kişiye bile istihdam sağlayan proje veya yatırım olursa bunu sonuna kadar destekleyin” dedi.Ardından kısa adı KÖYDES olan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Özel İdaresi yetkilileri ve ilgili daire müdürleri katıldı. Vali Seymenoğlu toplantıda; genel bütçeden yerelde kullanılmak üzere gönderilen ödeneklerle ilgili olarak “Gelen parayı kendi paranızmış gibi dikkatli kullanın” uyarısında bulundu.Köylerde bulunan kullanıma elverişli olup da kullanılmayan kamu binalarının aktif olarak kullanılmasını, kullanıma elverişli olmayanların metruk bina kapsamında yıkılması talimatı veren Vali Seymenoğlu kaymakamların ve muhtarların bu konuda koordineli çalışmalarını istedi.Toplantıda ayrıca devam eden KÖYDES projeleriyle ilgili İl Özel İdaresi teknik heyetinin hazırladığı rapor katılımcılara sunuldu. Toplantının son bölümünde ise Vali Seymenoğlu koordinasyonu gerektiren konularda katılımcılara söz vererek talep ve önerileri dinledi.