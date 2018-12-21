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Isparta'da köy muhtarları toplantısı yapıldı

Isparta'da köy muhtarları toplantısı yapıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 21.12.2018 14:36
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MERKEZ KÖY MUHTARLARI TOPLANTISI YAPILDI

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Merkeze bağlı 20 köy muhtarlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve İl Özel İdaresi yetkilileri de katıldı. Toplantıda muhtarlara tek tek söz veren Vali Seymenoğlu talep ve önerileri dinledi, iletilen taleplerle ilgili yetkililerden çalışma yapmalarını istedi.
Toplantıda söz alan muhtarlar bugüne kadar köylerine yapılan hizmetlerden dolayı tüm vatandaşlar adına başta Valilik olmak üzere tüm kamu kurumlarına teşekkür ettiler. Sırayla köylerine ait kısa bilgiler veren muhtarlar aynı zamanda köyleriyle ilgili taleplerini Vali Seymenoğlu’na iletme fırsatı buldular.
Toplantıdaki konuşmasında, bu gibi toplantılarının asıl amacının vatandaşlara hizmet etmek, talepleri ve ihtiyaçları en kısa zamanda ve düzgün bir şekilde çözebilmek olduğunu belirten Vali Seymenoğlu,  bu amaçla sık sık köy ve ilçeleri ziyaret edeceğini söyledi.
Vali Seymenoğlu, “Diğer toplantılarda da hep gündeme getirdiğimiz bağımlılıklarla mücadele konusunda ülke çapında devletimizin yürüttüğü çok sıkı bir politika var. Sonuçları da alınıyor, bu konuda epeyce yol alındı. Güvenlik birimlerimiz sürekli alanda ve takibini yaparak güvenlik anlamında ne yapılması ne gerekiyorsa yapıyorlar. İlimiz ülke ortalamasına göre çok kötü bir yerde değil ama bu demek değil ki bu iş ilimizde yayılmaz. Onun için şimdiden tedbir almamız lazım. Bağımlıkla mücadelede sadece devletin alacağı tedbirlerle başarılı olamayız. Vatandaşlarımızı aydınlatmamız lazım. Muhtarlarımız da bu konuyu köylerinde sürekli gündemde tutarak tedbir alma yönünde vatandaşlarımızdan destek istemeleri lazım. Bizim sizden tek beklentimiz böyle bir şeye şahit olduğunuzda hiç çekinmeden uygun iletişim vasıtalarıyla güvenlik güçlerimize ulaşmanız.” dedi.
Konuşmasında ayrıca trafik güvenliği konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu vatandaşların trafik konusunda alınan tedbirlere riayet etmesini isteyerek trafik kazalarının da ülkemiz için önemli bir sorun olduğunu söyledi. Vali Seymenoğlu, “ Trafik kazaları can kaybı ve yaralanmalara sebebiyet vermesinin yanı sıra ülkemiz için büyük bir ekonomik kayba da yol açıyor. Köylerimizde kazalara genelde traktörler karışmakta, traktör kullanırken gerekli tedbirleri vatandaşlarımızın alması lazım, özellikle römork aydınlatmalarına dikkat etmeleri önemli.” dedi.
 
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Isparta Valiliği
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