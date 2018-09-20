'Koşabiliyorken Koş' projesi’ kapsamında Isparta İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Kurumlar Arası Futbol turnuvası sona erdi.16 takımın katıldığı futbol turnuvasında bugün final heyecanı yaşandı.Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmalar sonunda turnuvanın şampiyonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü olurken, ikinci Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, üçüncü Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü, dördüncü TEİAŞ 7. Bölge oldu.Düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi. Şampiyon takıma madalya ve kupalarını DSİ 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber takdim etti. İkinci olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımına kupa ve madalyalarını İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, Üçüncü olan DSİ 18. Bölge Müdürlüğü takımına ise İl Müdürü Murat Gevrek takdim etti.Turnuvaya katılım sağlayan kamu kuruluşlarına teşekkür eden İl Müdürü Murat Gevrek, turnuvanın 'Koşabiliyorken Koş' projesi için farkındalık yarattığını ve bu tür spor etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.