Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kuruluşlarının Isparta Koordinasyon Toplantısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların Isparta Koordinasyon Toplantısı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) hizmet binasında gerçekleştirildi.
Yerel düzeyde koordineli ve işbirliği halinde hareket etmelerini sağlamaya yönelik 2019 yılının üçüncü koordinasyon toplantısına BAKA, Sanayi ve Teknoloji Isparta İl Müdürlüğü, KOSGEB Isparta Müdürlüğü, Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Göller Bölgesi Teknokenti yetkilileri katıldı. BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Tufan UYSAL, KOSGEB Isparta İl Müdürü Yurdun YILDIRIM, Göller Bölgesi Teknokent’den Hasan YILMAZ ve Koray ARIDOĞAN ile Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nden Mehmet Akif GÜRSOY’un katıldığı toplantıda; katılımcı kurumlar arası işbirliğini geliştirmeye yönelik yapılabilecekler hakkında görüş ve öneriler ele alındı.
Teknokent, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB destekleri ile teşvik uygulamalarından faydalanıp faaliyete geçmiş olan işletmeler, Deri İhtisas ve Karma OSB’nin mevcut durumunu ile ilgili görüş alışverişi gerçekleşen toplantıda; yapılması gerekenler ile kurumlar arasındaki iletişimin geliştirilmesine yönelik alınacak tedbirler de görüşüldü.
(29.11.2019)