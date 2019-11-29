Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların(BAKA) hizmet binasında gerçekleştirildi.Yerel düzeydetoplantısına(OSB) veyetkilileri katıldı. BAKA Genel Sekreteri, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, KOSGEB Isparta İl Müdürü, Göller Bölgesi Teknokent’denveile Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nden’un katıldığı toplantıda; katılımcıhakkında görüş ve öneriler ele alındı.Teknokent, Kalkınma Ajansları ve KOSGEBDeri İhtisas ve Karma OSB’nin mevcut durumunu ile ilgili görüş alışverişi gerçekleşen toplantıda;yönelik alınacak tedbirler de görüşüldü.(29.11.2019)