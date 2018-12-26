İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, İl Müdürlüğümüzde ilimizdeki Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Birlik Başkanları ile Kurum amirlerinin katılımıyla kutlandı.İl Müdürlüğümüz Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz toplantı salonunda yapılan, açılış programında bir konuşma yapan Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı konuşmalarında, kooperatifçiliğin önemine değinerek, bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri olan Ahilik geleneğinin Kooperatifleşmeye örnek teşkil ettiğini belirtti.İl Müdürümüz Enver Murat Dolunay da yaptığı konuşmasında, kooperatiflerin girdi temini, ürünün toplanması, tasnifi ve pazarlanmasında daha aktif olarak kullanılabilmesine, özellikle pazarlama konusunda kooperatifçiliğin avantajlarından yararlanılması gerektiğine dikkat çekti.Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk da yaptığı konuşmasında, İlimizde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatif ve birliklerin durumu hakkında bilgiler paylaştı.Daha sonra, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (ORKOOP) Eğitim, Araştırma ve Dış ilişkiler Koordinatörü Ünal Örnek tarafından, Avrupa'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kooperatiflerin çalışma şekli ve konuları ile ülke ekonomisindeki öneminden bahsedildi.Ardından, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yılmaz tarafından Tarımsal Politikalarda Tarımsal Örgütlerin Rolü hakkında bilgiler verildi.Üretici ve Yetiştirici Birlikleri adına, Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu tarafından küçükbaş hayvancılıkta yaşanan sorunlar dile getirilerek sorunların çözümü noktasında yetkililerden yardım istendi.Toplantının ardından İl Müdürlüğümüz bahçesinde kurulan standlarda, Eğirdir İlçesinden S.S. Akdoğan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Ağılköy Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Tepeli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Elma), Gelendost İlçesinden S.S. Bağıllı Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Elma), S.S. Çaltı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Sarımsak, Nohut, Mercimek), Yalvaç İlçesinden S.S. Kuyucak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Üzüm, Armut, Üzüm Pekmezi ve Sirkesi), S.S. Yukarıkaşıkara Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Kuru kayısı), S.S. Yalvaç Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Gününü Kutladık (Kaymak), S.S. Gönen İlçesi Güneykent Kasabası Gülderen Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (El işi süs eşyası, gül ürünleri), Keçiborlu İlçesinden Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Lavantalı süs eşyaları, lavanta sabunu, lavanta kolonyası), Arı Yetiştiriciler Birliği (Bal, polen, propolis) Sütçüler İlçemizden S.S Çandır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Yerfıstığı), S.S. Çünür Mahallesi Sulama Kooperatifi (Market ürünleri) Tarım Kredi Kooperatifi (Bal, Zeytinyağı) sergi ve satışı gerçekleştirildi.İlimize has gül kahvesi, çakal helvası, çörek otu macunu, İslamköy ekmeği, tarhana gibi ürünler ile Bakanlığımızdan Genç Çiftçi Projesi desteği alan, Eda Çoban tarafından kurulan tavukçuluk tesisine ait yumurta ve Sümeyra Telli tarafından kurulan mantarcılık tesisine ait mantarlar sergilenerek teşhir ve satışı da yapıldı.İlimizde faaliyet gösteren kooperatiflerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik katılan misafirlere balık ekmek ikramıyla sona erdi.Enver Murat DOLUNAY İl Müdürü V.