Isparta'da Komutan FETÖ’den gözaltına alındı



- Eğirdir İlçe Jandarma Komutanına FETÖ’den gözaltı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen B.Y. gözaltına alındı.

Emniyet güçleri tarafından ikametinde arama yapıldığı öğrenilen ve gözaltına alınan Üsteğmen B.Y.’nin daha sonra Ankara’ya sevk edildiği belirtildi.



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ISPARTA (İHA) -