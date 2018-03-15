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ISPARTA'DA KOMBİSİ OLANLAR BU HABERE DİKKAT

ISPARTA'DA KOMBİSİ OLANLAR BU HABERE DİKKAT
ISPARTA
G.Tarihi: 15.03.2018 12:27
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böcüzade

 
  - Her "kombinizin bakım zamanı geldi" diyene inanmayın 
  - Elektrikçiler ve Bobinajcılar Odası’ndan can ve mal güvenliği uyarısı   
  - Isparta Elektrikçiler ve Bobinajcılar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Kaya:   
  - "Büyük bir vergi kaçağı var”   
  

 Isparta Elektrikçiler ve Bobinajcılar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Kaya, vatandaş ve tesisatçıları kaçak çalışmaya duyarlı olmaya davet etti. 
  Elektrikçiler ve Bobinajcılar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Kaya, son dönemde vatandaşların ‘servis bakım zamanınız geldi’ şeklinde söylemlerle arandığını hatırlattı. Kaya, "Geçtiğimiz günlerde nahoş bir olayla karşı karşıya geldik. Bu zaman zaman karşılaşılan bir durum ama halkın can ve mal güvenliği açısından önemli bir olay. Doğalgaz tesisatı, kombi yetkili servisi olan arkadaşlarım tarafından bana iletildi. Antalya, Eskişehir, Bursa gibi merkezlerden bizim ilimizde ehil olmayan, kayıtlı olmayan, belgesi olmayan kişilerce telefonları temin edilip, gelişigüzel olarak insanlar aranıyor. ‘Kombinizin bakım zamanı geldi, bunun bakımını yapalım’ deniliyor. Bazı yetkili servislerin ya da firmaların telefonları veya internetteki sayfaları da hackleniyor. Örneğin kişi, yetkili bir servisi ararken telesekreter tarzı kişiler karşısına çıkıyor ve onlarla irtibat kuruyorlar. Bunun sonucunda, bazı durumlarda ehliyeti olmayan kişiler karşımıza çıkıyor. Bunların görev ehliyeti yok, bazı zamanlarda yapmadıkları işlerin parasını alıyorlar. Kullanmadıkları malzemeleri de kullanmış gibi göstererek onların da parasını alıyorlar” dedi. 
  
  “Bunların yaptığı işler, can ve mal güvenliği açısından çok tehlikelidir” 
 Kayıtsız ‘kaptı- kaçtı’cıların makbuz ve fatura vermediğini ve ne olduğu belirsiz bir kağıt verip ayrıldıklarını belirten Kaya, "Değerli halkımızın, bu tür insanları çağırdığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kuruluşu tarafından verilen yetki belgelerinin bulunması gerekiyor. Bunun dışında belge gösteremezse bu kişiler, üç kağıtçı ya da gelişigüzel kişilerdir. Bunların yaptığı işler, can ve mal güvenliği açısından çok tehlikelidir” diye konuştu. 
 
  Gelişigüzel işlerde ‘can ve mal kaybı’ riski 
  Vatandaşların evlerinde özellikle doğalgaz yapımı-bakım ve onarımı gibi konularda hassas davranmaları gerektiğine vurgu yapan Kaya, "Örneğin gaz kaçağının nelere mal olduğu bilinir. Her ne kadar biz elektrikçi olsak da, anahtardan çıkan kıvılcımlar sonucu yangınlar, parlamalar gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu tür durumların özellikle can güvenliğini tehlikeye sokacağı malumdur. Bunun için topraklamaların da yapılırken daha dikkatli ve uzman kişiler tarafından yapılması veya yaptırılmasında büyük fayda var. Özellikle doğalgaz firması yetkililerine sesleniyorum; ‘dikkat edilmiyor, gelişigüzel topraklamalar yapılıyor ve ölçümler de yapılmıyor.’ Topraklamaları, mutlaka elektrik tesisatçılarına veya bu konuda uzman olan fen adamlarına yaptırıp, raporlandırmalarında da fayda var. Olası kötü durumların bu şekilde önüne geçilmiş olur" şeklinde konuştu. 
 
  "Bırakın garanti vermeyi onları bulamazsınız" 
  "Bizim ve bizim gibi odalara kayıtlı olan arkadaşlarımız, yaptıkları işlerden dolayı geleceğe yönelik sorumlular" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kaya, "Yaptığı iş kısa sürede tekrar bozulursa, belli bir sürede tamir etmek veya garanti vermek zorundalar. Belgesiz veya yetkisiz kişiler olursa, bırakın garanti vermeyi onları bulamazsınız bile. Can kaybını bir tarafa bırakıyorum, onun telafisi yok. Velevki, mal kaybı yaşanırsa kimi arayacaksınız ki Kayıtlı olmayan, odalara kaydı olmayan, vergi mükellefi olmayan kişiler olursa, hiç kimseyi arayamazsınız, iş olduğuyla kalır. Onun için hem yapılan işin sonunda sahiplenilmesi açısından hem de kaliteli iş yaptırılması açısından mutlaka kayıtlı insanlara yaptırılmalıdır." 
 
  "Firma fiyatının üzerine pazarlık yapıyorsa kapkaççı birisidir" 
  Başkan Kaya, dikkat edilmesi gerekenlerden fiyat konusuna da şöyle değindi: 
  "Arkadaşlarımın fiyatları aşağı yukarı kendi firmalarınca tespit olunmuştur. Pazarlık cihetine gidilmeden, firma fiyatlarına bakılarak yaptırılmasında fayda vardır. Eğer pazarlık cihetine gidilir de, hakikaten pazarlık yapılıyorsa, bilin ki o kişi ya firmanın yetkilisi değildir ya da kapkaççı birisidir. Buna da dikkat etmek lazım." 
 
  "Kimyasal yerine, sadece su katarak bir buçuk kat daha fazla para talep etmiş" 
  Devletin, özellikle bu sektörde ciddi şekilde kontrol mekanizması geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken Kaya, çok büyük vergi kaçağı olduğuna değinerek, "Kişilerin iş yapması için o konuda eğitim almaları lazım. Eğitim almayan kişilerin, iş yaptığı zaman o işin geleceğe yönelik risklerini kimse karşılayamaz. Bu bana göre dolandırıcılığın daniskasıdır. Devletin bu konuya önemle eğilmesi gerekirken, çok ciddiyetle eğildiğini ben düşünmüyorum. Çok büyük bir vergi kaçağı var. Benzer bir konuda, dün bir polis arkadaşımızın evinde böyle bir olay yaşandı. Biz de oda olarak bu konuya müdahale ettik. Kişi, burada 3 tane parça değiştirdiğini iddia etmiş, bizim arkadaşlarımız da gittiklerinde o 3 parçanın değişmediğini ortaya çıkarmış. ‘Suyu değiştirdim’ demiş, bakıldığında sadece suyu akıtmış ve yeni su doldurmuş. Normalde bizim arkadaşlarımızın, kimyasal bir madde ile su doldurduğu bir iş için, sadece su doldurmasının yanı sıra bir de ücret olarak bir buçuk kat daha fazla bir ücret talebinde bulunmuş. Makbuz yok, fatura yok, ne olduğu belirsiz bir belge ve isim yok. Sadece imza var. Bu dolandırıcılıktan başka bir şekilde izah edilemez. Bizim arkadaşlarımız KDV, vergi, oda aidatı ve ofis kiralarını ödüyorlar. Bizim arkadaşlarımızın yaptığı paranın yarısına bile yapsalar, o dolandırıcılar daha kardalar. Ama sonrasında müşterinin, bu kişileri muhataba alabilme durumu yok. Bu işte müşteri zararlı, buna dikkat etmek lazım. Bu işin önüne geçilmesi lazım" ifadelerini kullandı. 
  
  "Vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermelerini istiyoruz" 
  Son olarak vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunan Kaya, "Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bizim telefonumuzu temin edebilirler. Şüphelendikleri kişileri odamıza bildirebilirler. Biz, 15 -30 dakika arasında söz konusu yerlere ulaşabilir, gerekli kontrolü yaparız. Tutanağımızı tutarız, gerekli resmi yerlere başvurarak, gerekli işlemleri yargı ve maliye kanadında yaparız" ifadelerine yer verdi. 

 ISPARTA (İHA)              
 
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