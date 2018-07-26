Güneykent'te kaybedilen değerler birer birer hayata dönüyor.Güneykent'te Yunus Emre Kültür Parkında kök boyası İndigo ve Shibori çalıştayı açık havada ilk kez gerçekleştirildi.Isparta Halısının en önemli özelliği, ona hayat veren kök boyası ile boyanan iplerle dokunmuş olmasıdır. Ayrıca bu iplerle dokunan halılar yıllarca solmaz ve dayanıklıdır.Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün,kök boyası yapımı ve ip boyama aşamalarını videolu olarak anlattı. Aynı zamanda yaptığı açıklamada ''Kaybettiğimiz tüm değerler Gül Kenti Güneykent'te hayat buluyor.'' diyerek Isparta'ya anlamlı bir mesaj gönderdi.Burada yapılan kök boyası çalışmaları ile Güneykent'te bir müze daha kurulması planlanıyor.