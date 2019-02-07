Kızılçam Tensil Çalışmalarında Sona Gelindi

Bölge Müdürlüğümüz Sütçüler İşletme Müdürlüğü Şefliklerinde kızılçam gençleştirme çalışmalarında sona yaklaşıldı.Bölge Müdürümüz Kenan Akduman, Silvikültür ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Ahmet Şahan, Sütçüler İşletme Müdürü Fahri Kaya ve Müdür Yardımcısı Ertuğrul Uysal çalışmaları yerinde denetlemek amacıyla 05.02.2019 tarihinde Sütçüler İşletmesi Çandır Şefliğindeki tensil sahalarında incelemelerde bulundu.Çalışmaların son aşamaya geldiği kızılçam tensil sahalarında çalışan personel ve işçilere örtü temizliğinde uygulanan teknik yöntemlerle ilgili bilgilendirme ve talimatlarda bulunuldu.Ayrıca mevcut yollar gözden geçirilerek önümüzdeki yıllarda yapılacak tensil programları için gerekli ulaşım altyapısının oluşturulması için ön tespit çalışmaları yapıldı.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü