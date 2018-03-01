Isparta’da bu yıl 2.’cisi düzenlenen Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor.Isparta Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Isparta Kitap Fuarı kapılarını yarın açıyor. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde saat 11.00’da açılacak olan fuar 11 Mart 2018 Pazar gününe kadar devam edecek. Hafta içi saat 10.00-19.00, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan Kitap Fuarında bu yıl 121 yazar ve 250 yayınevi yer alacak.Vatandaşları fuara davet eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu yılda güzel bir fuar organizasyonu hazırladık. Davetlilerimiz belirlendi. Türkiye’mizin en başarılı, popüler yazarlarımız fuarımızda yer alacak. Kitabın ve kitap fuarının önemi yüksek. Vatandaşlarımız kitaplarla, birbirinden değerli yazarlarla ve yayınevleriyle buluşacak.Kitap fuarımızda da büyük bir çeşitlilik ve zenginlik yaşanacak. 121 yazar, 250 yayınevinin katılacağı fuarımızda 2 milyon 560 bin ayrı çeşit kitap sergilenecek” dedi.ISPARTA (İHA)