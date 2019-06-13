Konuşmaların ardından milli mücadelenin nişanesi madalyalar gazilere takdim edildi.

Isparta Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen “Kıbrıs Gazileri Madalya ve Tevcih Töreni” ile 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtında gazilik mertebesine ulaşanlara madalya verildi.IYAŞ Kongre Merkezinde gerçekleşen törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, gaziler ve aileleri, şehit aileleri katıldı.İl Müftüsü Bayram Şahin’in Kur’an Tilaveti ile başlayan törenin açılış konuşmasını Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız yaptı. 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı hakkında bilgi veren Ayyıldız, gösterilen kahramanca mücadele sonrasında başarıya ulaşıldığını söyledi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise gazilerin hepimiz için çok önemli olduğunu vurgulayarak “Bugün, Türk milletine emanet edilmiş olan gazilerimize şeref madalyalarını takdim edeceğiz. İlimizde 161 gazimiz var. Gazilerimizin talepleri bizim için bir emirdir. Kıbrıs Barış Harekâtının üzerinden 45 yıl geçti. Eminim ki ‘Ayşe tatile çıksın’ parolası çok özel bir anlam ifade ediyordur. Kahramanlarımız canları uğruna, tereddüt etmeden harekâta katıldı. Bu her millete nasip olmaz. Biz, milletin geleceği, bekası için şehit olmayı göze alan bir milletiz.” dedi.