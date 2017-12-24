ISPARTA'DA KAZI ÇALIŞMALARI FOTOĞRAF SERGİSİNE DÖNÜŞTÜ

“Pisidia Antiokheia Kazıları 10. Yıl Fotoğraf Sergisi” Beğeni Topladı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce hazırlanan “Pisidia Antiokheia Kazıları 10. Yıl Fotoğraf Sergisi” açıldı.

Iyaşpark Sergi Alanı’nda açılan sergide, 2008 yılından bu yana Prof. Dr. Mehmet Özhanlı başkanlığında üniversitemiz adına yapılan kazılarda bulunan eserlerin fotoğrafları katılımcılarla paylaşıldı. Yoğun emek gerektiren çalışmalar sonucunda Helenistik krallar tarafından asırlar önce kurulan kentin tarihi kalıntıları yoğun ilgi uyandırdı.





