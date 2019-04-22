Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup’ta mücadele eden Isparta Davrazspor, son maçında Didim Belediyespor’la deplasmanda karşılaştı. Didim Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Muğla Bölgesinden Uğurtan Kocaman, Manisa Bölgesinden Ahmet Yiğit Doktaş ve Refik Koçoğlu isimli hakemler yönetti.

Davrazspor, 2-0 geriye düştüğü maçta ilk yarıda Ümit Kocabaş, Deniz Boztepe ve Emrah Sansar’la bulduğu gollerle maçı 3-2 kazanmasını bildi. Pembe-yeşillilerde Antrenör Erol Yedibela, genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.

Davrazspor, puanını 43’e çıkartarak sezonu 5. sırada tamamladı. Pembe-yeşilliler, Play-Out maçında Isparta 1. Amatör Futbol Ligi şampiyonu Emrespor’la karşılaşacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım BAL’a devam edecek.

