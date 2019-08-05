Isparta'da Kaymakkapı Meydanı için önemli adım

Isparta'da Kaymakkapı Meydanı için önemli adım
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
Kaymakkapı Meydanı çevre düzenlemesi için önemli adım
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim sürecinde vermiş olduğu vaatlerden birisi olan Kaymakkapı Meydanı ve Hükümet Meydanı ile devamında Damgacı Sokağın sağlıklaştırılması projesi kapsamında hazırlan ön çalışmaları bürokratları ile birlikte yerinde inceledi. Başkan Başdeğirmen ve ekibi Kaymakkapı Meydanı ve çevresi, yeraltı çarşısı, köy pazarı ve civarında bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediye İşhanı, Kültür Sitesi ve Kaymakkapı Meydanında bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen fikir ve önerilerini alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bölgenin şehre yakışır bir şekle getirileceğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve ekibinin 7 Ağustos Çarşamba günü Isparta’da olacağını ve Damgacı Sokak ve Tren Garında incelemelerde bulunacağını söyledi.
Bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı ve çevresinde yapacakları çalışmalara ait değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Başdeğirmen, öncelikli olarak Kaymakkapı Meydanı, Tuhafiyeciler Sitesi, Kültür Sitesi ve sineması, Mimar Sinan Caddesi, Otel Isparta çevresinde bulunan vatandaşın kullanımındaki alanlarda taban sorunlarının bulunduğunu, yine dükkanların giderleriyle alakalı problemlerin olduğunu belirterek bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydetti.  Başdeğirmen, “Otobüs durakları ile birlikte bütün alanla ilgili oturma gurupları, çiçeklendirme yerleriyle alakalı bir çalışma yapacağız. Çalışma kapsamında seyyar satıcıların bir yere toplanması tabelaların düzene konması, boyası bozulmuş binaların tekrar boyanması gibi çok sayıda çalışmamız olacak, bunların hazırlığını yapıyoruz” dedi.
Meydanı ve çevresini güzelleştirip daha kullanışlı hale getirmek istediklerini, vatandaşların rahat bir şekilde oturup vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturacaklarını anlatan Başkan Başdeğirmen, “Bölgedeki esnaflarımızı davet ettik, ortak akılla en güzelini yapmak istiyoruz. Esnafımızın fikirlerini aldık, nerelerin nasıl olması gerektiğini soruduk. Vatandaşlarımızla, esnafımızla birlikte teknik ekibimizle yapılaması gereken çalışmaları ortak bir karar vererek gerçekleştireceğiz.  Meydan ve çevresini hem esnafımızın, hem vatandaşımızın hem de dışarıdan gelen misafirlerimize en güzel şekilde hizmet verir bir şekle dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.
Belediyeciliğin içerisindeki en önemli bakanlığın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu dile getiren Başkan Şükrü Başdeğirmen, “Biz 50 proje yapsak bunun 40 tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğu içerisinde olacaktır. Çünkü şehrimizle akalı tüm birimler Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplanmış. Bizde o anlamda bakanlığın bize vermiş olduğu desteklerin neler olduğunu araştırdık, neler yapabileceğimizi konuştuk.
Çevre ve Şehircilik Bakanımız ekibi ile birlikte Çarşamba günü Isparta’mızda olacak. Milletvekillerimiz konuyla alakalı çok hassas davrandılar, yakından takip ettiler. Çarşamba günü bütün milletvekillerimizle birlikte, birimlerimizle ve teşkilatımızla Isparta’daki çevre şehircilikle alakalı yenileme, restorasyon, Mimar Sinan Caddesi ve bu bölgedeki sokak iyileştirmeleri, yeni bir tesis olarak temizlik ve arıtmayla alakalı isteklerimizi kendileriyle görüşeceğiz. Devletimizin bakanlığımızın desteklerini alacağımız umudundayız” şeklinde konuştu.
 
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