Ulusal spor organizasyonlarına devam ediyoruz. Türkiye Okul Sporları Karate Gençler Kız-Erkek (A-B) Grup Yarışmaları ilimiz ev sahipliğinde Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonunda başladı. Sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele ediyor. 15 farklı ilden 300'ye yakın sporcunun katıldığı ve heyecan kesen yarışmalara tüm halkımızı davetlidir.Okul Sporları Karate Gençler Kız-Erkek (A-B) Grup Yarışmaları Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.İlimiz ulusal spor organizasyonlarına devam ediyor. 2018-2019 Öğretim yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Okul Sporları Karate Gençler Kız-Erkek (A-B) Grup Yarışmaları ilimiz ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.15 farklı ilden kız – erkek toplam 311 sporcu, 48 hakemin katılacağı yarışmalar Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonunda düzenleniyor.Yarışmalar 09 Şubat 2019 Cumartesi günü Saat 09:00’de teknik toplantının hemen ardından Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonunda başladı. Yarışmalarda genç karateciler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, 10 Şubat 2019 Pazar günü de devam edecek olan Karate heyecanına tüm Isparta halkını davet etti.“ISPARTA, AFYONKARAHİSAR, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR, BURDUR, DENİZLİ, İZMİR, KARAMAN, KONYA, KÜTAHYA, MANİSA, MUĞLA, NİĞDE, UŞAK”Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Karate Gençler Kız-Erkek (A-B) Grup Yarışmalarından 1. gün görüntüler...