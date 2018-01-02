Isparta'da Kar Maskeli Gasp İddiasına 2 Tutuklama



Isparta'da kar maskeli olarak geldiği evdeki 2 kadını darp edip, 5 bin TL ile 3 bilezik bulunan çantayı ve evdeki diğer kadını yanına alarak kaçan şahıs yakalandı. Zanlı ve birlikte kaçtığı kadın "yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.



Olay, önceki gece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan D.K., S.B. ve Z.T. isimli 3 kadından Z.T. (27) ile para karşılığında birlikte olan D.D. (30), kadının 'Beni buradan kurtar' sözleri üzerine yaklaşık yarım saat sonra kar maskesi takarak eve geri geldi. D.D., iddiaya göre D.K. ve S.B.'yi darp ettikten sonra içinde 5 bin TL nakit para ve 3 bilezik bulunan çanta ve Z.T.'yi de yanına alarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine eve gelen polis ekipleri, D.K. ve S.B.'nin şikayeti üzerine harekete geçti. Kısa sürede yakalanan D.D. ve Z.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin "yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.