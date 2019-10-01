RİTİM BOZUKLUKLARINA SON…

Isparta Şehir Hastanesi ilk kez uyguladığı bir tedavi ile kalp ritim bozukluklarına son verdi...Kardiyolojik şikayetlerle hastanemiz kardiyoloji polikliniklerine başvuran ve ritm bozukluğu teşhisi almış 7 hastamız Hastanemizde ilk kez uygulanan Eps + ablasyon ( anjio benzeri yakma) yöntemiyle ritm bozukluklarından kurtuldu.Hastanemizde ilk kez yapılan Eps + Ablasyon işlemi; bu işlemi başlatmak için hastanemize davet edilen Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Aritminin duayeni olarak dünyaca tanınan Prof. Dr. Kudret AYTEMİR beraberinde Doç. Dr. Hikmet YORGUN, Doç. Dr. Uğur CANPOLAT’ın yönetiminde hastanemiz kardiyoloji klinik hekimleri tarafından gerçekleştirildi.Aritmi tedavileri ve Eps + Ablasyon işlemi ile ilgili Hacettepe’de eğitim görerek hastanemizde ablasyon işlemlerine devam edecek olan Kardiyoloji Uzmanlarımızdan Fatih AKKAYA konuyla alakalı yaptığı açıklamada: “Eps + Ablasyon işlemi Isparta Devlet Hastanesinde uygulanmayan bir yöntemdir. Bu işlemi hastanemizde başlatıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Çünkü bu şikayetle polikliniklerimize başvuran hasta sayımız oldukça fazla idi. Davetimiz ile hastanemize karşılıksız gelerek bizleri yalnız bırakmayan Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kudret AYTEMİR , Doç. Dr. Hikmet YORGUN, Doç. Dr. Uğur CANPOLAT hocalarımıza, bu süreçte gerek malzeme temini gerekse süreçte bizlere desteğini esirgemeyen Başhekimimize, Kardiyoloji Kilinik hekimi arkadaşlarıma, Anjio Ekibindeki arkadaşlarımıza , Koroner Yoğun Bakımda, Kardiyoloji Servisinde bizlerle çalışan ve destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.