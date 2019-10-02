Isparta Şehir Hastanesi Bülteni

KALP DELİĞİNE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM…

Daha önce dış merkezde kalp deliği tespit edilen İzmirli 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Şükrü Enes ADAGÜMELİ’nin kalp deliği hastanemizde yapılan Perkütan ASD Kapama(Ameliyatsız Kalp Deliği Kapama) işlemi ile kapatıldı.Sosyal Medya’dan yaptığı araştırmalarla hastanemizi ve kardiyoloji kliniğimizi duyup geldiğini anlatan ve Hastanemiz Kardiyoloji hekimlerinden Fatih AKKAYA ve Mehtap YENİ tarafından değerllendirilen ADAGÜMELİ ; “ Daha önce kalp deliğin var dediler. Ben de internetten araştırdım ve buraya geldim. Doktorlar kalp deliğimi kapattılar. Hem doktorlarımdan hem de hastaneden çok memnunum. Bu şikayette olan herkese tavsiye derim” diye konuştu.Yapılan işlem hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanımız Fatih AKKAYA; “Hastamıza yapilan tetkiklerde kalp deliginin oldugunu ve bu deligin acik cerrahiye gerek kalmadan kapatilabilecegini tespit ettik. Hacettepe Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan hocalarimin yonetiminde hastanemizde ilk kez denedigimiz kalp deliğinin Perkütan ASD Kapama (Ameliyatsız Kalp Deliği Kapama) İşlemi ile hastamızın kalp deliğini kapattık. Şu anda sağlıklı ve hayatını normal olarak idame ettirecek durumda. “ diye konuştu.