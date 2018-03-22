Isparta'nın Eğirdi ilçesi'nde kadınların evde ürettikleri gıda ve diğer el ürünlerini satma fırsatı sağlandı.Eğirdir Belediyesi Cittaslow Marketler'de yörenin kadınlarına evde yaptıkları yöresel gıda ürünleri, el işleri ve hediyelik eşyalarını satma imkanı sağlıyor. Kadınların, Eğirdir Belediyesi tarafından Cittaslow markette kendilerine sağlanacak olan masa ve dolapların temini için başvuru yapmalarının yeterli olacağı belirtildi. Yöre kadınlarının başvurularını ise Eğirdir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne yapmaları yeterli olacak.ISPARTA (İHA)