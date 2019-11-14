Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu’nun katkılarıyla Isparta genelinde özellikle Halk Eğitim Merkezleri ve Belediyeler aracılığıyla açılan el işi kurslarında üretilen eşyaların satışının yapılacağı iş yeri açılışı gerçekleştirildi.Üreten kadınların emeklerinin kazanca dönüşeceği “İştekadın” isimli iş yerinin açılışında Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi de kadınları yalnız bırakmadı. Açılış törenine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İlçe Kaymakamları, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITSO üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Açılış programındaki konuşmasına, üreten kadınların emeklerinin kazanca dönüşecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Vali Seymenoğlu, “Göreve başladığım günden beri il merkezimiz ve ilçelerde farklı kurum ve kuruluşların düzenlediği sergilere katılıyordum. Bu sergilerde hep ifade ettim, kadınımız Allah razı olsun üretiyor aynı zamanda ailesine hizmet ediyor bir yandan da aile ekonomisine katkıda bulunmak için elinden geldiğince bir şeyler yapıyor. Ancak el emeğiyle ürettikleri ya bir kenarda kalıyor yâda çeyiz sandığına giriyordu. Bunu değiştirmemiz lazımdı işte bu açılış buna vesile olacaktır. İlçe kaymakamlarımıza da talimat verdim. İlçelerinde buna benzer çalışmalarda kadınlarımıza destek olsunlar, kadınlarımız zaten bağla bahçeyle, hayvancılıkla uğraşırken ekonomimizin içindeler ancak böyle ufak dokunuşlarla da ev ekonomisine katkı sağlayacak hale getirmemiz lazım.” dedi.Konuşmaların ardından Vali Seymenoğlu konuklarla birlikte iş yerinin açılış kurdelesini keserek iş yerinde satışa sunulacak el emeği göz nuru ürünleri inceledi, üretici kadınlardan bilgi aldı.