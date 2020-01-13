Kaçak Yaban Keçisi Avlayan 4 Kişi Yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü Eğirdir DKMP Şefliği Ekipleri ve Sütçüler Jandarma Komutanlığınca müştereken yürütülen av koruma faaliyeti esnasında; Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Çandır Köyü sınırları içerisinde gelen silah sesi üzerine, alandan uzaklaşan araç ve içerisindeki dört şahıs yakındaki bir işyerinde tespit edildi.Araç içerisinde yapılan incelemede 1 av tüfeği ve kafası kesik vaziyette 1 adet Yaban Keçisi yavrusu bulundu. İlgili şahıslara 11.324,00 TL idari para cezası ve 22.660,00 TL tazminat olmak üzere toplamda 33.984,00 TL para cezası uygulanmıştır.Usulsüz avlanmayla mücadele kapsamında çalışmalarımız 7/24 saat kesintisiz şekilde sürmektedir.