Isparta'da Kaçak ve Açıkta Sigara Satışına Geçit Yok

Isparta'da çok önemli toplantı...Denetimler artacak...

Isparta'da Kaçak ve Açıkta Sigara Satışına Geçit Yok
ISPARTA
G.Tarihi: 24.09.2019 19:19
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Isparta Düğün Salonları
İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık Araştırması Çarpıcı Sonuçlar Ortaya Koydu

2019 Yılı 3. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Göl Toplantı Salonunda Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapılan toplantıya; Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, üniversite temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaçak ve Açıkta Sigara Satışına Geçit Yok

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Seymenoğlu bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun tüm kesimlerinin top yekûn mücadele vermesi gerektiğinin bir kez daha altını çizerek, terör örgütlerinin en büyük gelir kaynaklarını bu yöntemle kazandığını söyledi. Vali Seymenoğlu’nun üzerinde hassasiyetle durduğu diğer bir konu ise 2019 yılının ilk 8 ayında Isparta’da yapılan denetimlerde 130.000 lira para cezası uygulanan açıkta ve kaçak satılan tütün ve makaron sigara satışları ile ilgili oldu. Vali Seymenoğlu denetimlerin artırılarak devam ettirilmesi talimatı verdi.

Vali Seymenoğlu konuşmasının ardından; bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan eğitim faaliyetlerinde görev alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Eğitimcisi Polis Memuru Engin Çağlar ve İl Müftülüğü görevlisi Dr. Halil İbrahim Akkuş’a Teşekkür Belgesi vererek personeli kutladı.

Ardından Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bağımlıkla mücadele eğitimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Sosyolog Kamile Şahin tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumda özellikle risk grubunda yer alan aile ve gençlere eğitimler verildiği ve bu faaliyetlere devam edildiği aktarıldı.

Kitap Okumak Teknoloji Bağımlılığı Riskini Düşürüyor

Toplantıda, bünyesinde 83 bin öğrenci bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına da Şube Müdürü Necla Bozhüyük bağımlılık ve nedenleri konusunda alanda yapılan çalışmalar ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Bozhüyük sunumunda; İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre hiç kitap okumayan gençlerin, haftada en az bir kitap okuyan gençlere göre teknoloji bağımlılığına daha yatkın oldukları sonucunu elde ettiklerini söyledi.

İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık araştırmasının yapıldığı ve Isparta’daki farklı okullardaki 401 öğrenciden elde edilen verilere göre grubunun internet bağımlılığı ortalaması 27,12 çıkarken bu oran, TUİK tarafından Türkiye ortalaması olarak belirlenen %36-60 aralığının altında kaldı. Araştırmaya göre İnternet bağımlılığı sınıf seviyesine göre değişiklik göstermekte. 9. sınıflar 11. sınıflardan;    10. sınıflar ise hem 11. hem de 12. sınıflardan daha fazla internet bağımlılığı durumuyla karşı karşıya.

Çok İnternet Kullanan Ebeveynlerin Çocukları Çok; Az Kullananlarınki Az İnternet Kullanıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmada dikkat çeken diğer bir veri ise ebeveynler hakkında. Grubun İnternet bağımlılığı ortalamalarına bakıldığında; ebeveynleri internet kullanmayanlardan, çok kullananlara doğru artarak ilerleyen bir değişimin olduğu gözlenmekte. Bu noktada ebeveynlerin sağlıklı ve makul sürelerle internet kullanımı konusunda gençlere model olması beklenmekte. Ayrıca öğrenci dağılımlarına bakıldığında %32’lik bir kesimin anne ve babası tarafından internet kullanımı noktasında hiç kontrol edilmediği görülmekte.

Siber Zorbalık

Siber zorbalık davranışı sergileme eğiliminde ise erkek öğrenciler daha riskli konumda. Diğer bir deyişle erkek öğrenciler, kız öğrencilere kıyasla siber zorbalık davranışlarında daha belirgin durumda. Ayrıca İnternet kafeden internete ulaşan ve vakit geçiren gençlerin, ev ve okuldan internete ulaşanlara kıyasla daha fazla siber zorbalık davranışı sergilediği gözlemlenmiş. Siber zorbalık ve mağduriyet durumları anne baba tutumlarına göre anlamlı farklılık göstermekte. Diğer bir deyişle anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken kullandığı tutum ve yaklaşımlar, çocukların internet ortamında sergiledikleri davranışlar üzerinde belirleyici. Gençlerin siber zorbalık sergileme ve siber zorbalığa maruz kalma durumu baskıcı ve tutarsız aile yapılarında, demokratik ortamı barındıran aile yapılarına göre daha fazla.

İnternet Bağımlılığıyla Mücadelede Boş Zaman Etkinlikleri Edinmenin ve Hobilere Sahip Olmanın Rolü Büyük

Araştırma ortalamalarına dikkat edildiğinde herhangi bir etkinlik ya da egzersize katılım gösteren öğrencilerin internet bağımlılığı puanları, katılmayanlara kıyasla daha düşük. Bu durum sosyal ve sportif etkinliklerin internet bağımlılığı ile etkin mücadelede yol gösterici olabileceğini ortaya koymakta.
 

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