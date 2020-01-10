Kaçak Olarak Avlanan Kerevit Eğirdir Limanından Göle Bırakıldı

Avlanması yasak olmasına rağmen Eğirdir Gölünden kaçak olarak avlanan Kerevitler tekrar göle bırakıldı.Eğirdir Gölünden kaçak olarak avlanan kerevit Atabey’de Emniyet Amirliği ekiplerinin yol kontrolleri esnasında ele geçirildi.Ele geçirilen yaklaşık 1630 Kg kerevitin tekrar göle salınması için Eğirdir Limanında düzenlenen kısa programa, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Murat Dolunay, İl Müdür Yardımcısı Uğur Turgut, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Emniyet Müdür V. Ömer Gürlek katıldı.Konu hakkında açıklama yapan Eğirdir İlçe Kaymakamı Adem Çelik; “1 Kasım itibariyle kerevitte avlanma yasağı başladı. Bu tarihten sonra dönem dönem kaçak kerevit avcılığına rastlıyoruz ve bu bizleri üzüyor. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü kerevitin popülasyonunun devamı ve sürdürülebilir ve bir kerevit popülasyonunun sağlama noktasında bu yasaklar çok önemli ve yasaklara uyulması gerekiyor. Biz sürdürülebilir balıkçılık adına, yasa gereği bu kerevitlere el koyduk ve tekrar göle bıraktık” dedi.Daha sonra bir açıklama yapan Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay ise, “Kerevit yasağı 1 Kasım itibariyle başladı. Isparta genelinde toplam 300 tonluk bir kerevit kotamız vardı. Bu kota Su Ürünleri avcılarımızın lehine olarak 500 tona çıkarıldı. Yani üretimde bir artış var. Ama bu kaçak avcılıkları önlememiz lazım. Normalde üretimin eski seviyesine dönme potansiyeli var. Bu tip kaçak avcılık bizleri sıkıntıya sokuyor. Kooperatiflerimizden isteğimiz bu yasak dönemlere dikkat etmeleri. Gerekli kanuni işlemleri yapacağız. Kerevitte eski potansiyellerimize dönmek üzereyiz” dedi.Kerevitin şu anda yumurtlama döneminde olduğunu dikkat çeken yetkililer, mutlaka ama mutlaka kaçak avcılık yapılmamasının önemine değindiler.