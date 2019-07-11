Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri, sürdürülebilir balıkçılık adına, Eğirdir Merkez, Sorkuncak, Mahmatlar, Sarıidris, Barla, Bağören ve Beydereli balıkçıların belge kontrolünü yaptılar.



1 Temmuz itibariyle kerevit av sezonun açılması nedeniyle Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri tarafından denetimler tüm hızıyla devam ediyor.



7 YERLEŞİM BİRİMİNDE DENETİMLER YAPILDI

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri, sürdürülebilir balıkçılık adına, Eğirdir Merkez, Sorkuncak, Mahmatlar, Sarıidris, Barla, Bağören ve Beydereli balıkçıların belge kontrolünü yaptılar.



TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili olarak Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri tarafından 1 Temmuz itibariyle kerevit av sezonun açılması nedeniyle; 10.07.2019 tarihinde Eğirdir Gölü'nde avcılık yapan Eğirdir Merkez, Sorkuncak, Mahmatlar, Sarıidris, Barla, Bağören ve Beydereli balıkçılarımızın belge kontrolü yapılmıştır. Ayrıca avlanan kerevitlerin ölçümler yapılarak yasal av boyu bakımından uygunluğu denetlenmiştir. Sürdürülebilir balıkçılık adına, yasal boyun altında avcılık konusunda gerekli uyarılar yapılarak, yasal boyun altında avcılık yapan veya ticari olarak alımını yapanların İlçe Müdürlüğümüze (Tel: 0 246 311 40 35) bildirilmesi istenmiştir” denildi.



