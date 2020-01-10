Isparta İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu

Doğa ve yaban hayatı korumaya yönelik Jandarma tarafından icra edilen önleyici faaliyetler esnasında. Sütçüler İlçesi Sarayköy Köyü Ece Mevkiinde Tuzak kurarak ardıç ve bıldırcın kuşu avlayan S.Ö., İ.Ö., Ö.B. ve R.G. isimli şahıslar 08 Ocak 2020 tarihinde kuş avlamakta kullandıkları (23) adet el yapımı tuzak ve (5) adet Av tüfeği ile, Sütçüler İlçesi Yeşilköy Köyü Karakilise Mevkiinde, A.G., İ.G., R.C. ve R.U. isimli şahıslar ise 09 Ocak 2020 tarihinde, koruma altında bulunan (1) adet dağ keçisini avlamış olarak suçüstü yakalanmıştır. Avda kullanılan (6) adet av tüfeği ile (23) adet kafese el konulmuş, avlanmış olan dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiş ve şahıslara (40.644) Tl. idari yaptırım para cezası uygulanmıştır.İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgemizde kaçak avcılığının önlenmesi, doğal ve yaban hayatının korunmasına yönelik 24 saat esasına göre kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.