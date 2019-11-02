24-29/10/2019 tarihlerinde Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında; ilçe merkezinde terzi ve fotoğrafçı olarak faaliyet gösteren 2 ayrı işyerinde, işyeri sahiplerinin sahte rakı üretimi yaparak satış yaptıkları bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalarda, bahse konu işyerlerinden sahte rakı aldıkları tespit edilen 2 şahıs üzerlerinde bir miktar pet şişe içerisinde sahte rakı ile yakalanmışlar ve şahısların sahte rakıyı satın aldıkları tespit edilen şüphelilerin işyerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında Savcılık talimatı ile yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette toplam 32 litre rakı, 5.5 litre viski, sahte içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol, 1 litre anason, 17 adet anason yağı-aroması, şeker, 90 adet satışta kullanmak üzere siyah poşet, 12 adet ölçü aleti(şırınga), 1 adet huni, satışta kullanmak üzere bir miktar pet şişe ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek gerekli adli/idari işlemler için muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak toplam 3 şahıs yakalanmış ve savcılık talimatı ile haklarında 4733 sayılı TAPDK Muhalefet suçundan adli işlem yapılmış, ayrıca ilgili kanunlar gereğince toplam 26.020 TL idari para cezası yazılmış, bir işyerinin (Terzi) vergi levhasız faaliyet gösterdiği tespit edilerek gerekli idari işlemler yapılmış,1 şahsa da Ruhsatsız Av tüfeği Taşımak suçundan 707 TL idari para cezası uygulanmış olup; olaya karışan 1 şahıs TUTUKLANMIŞ, 1 şahıs Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.