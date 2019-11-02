50.120 dal kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron sigara,

583.800 dal Boş makaron,

431 kutu Gümrük kaçağı ilaç,

54 şişe kaçak alkollü içecek,

2 adet Elektronik sigara doldurma makinası ele geçirilmiştir.

15-31 Ekim 2019 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından ilimiz genelinde kaçakçılık olaylarını önlemek ve şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda;İsparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu tarihler arasında Toplam 7 adet operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda çok sayıda ikamet, işyeri ve araçlarda arama gerçekleştirilmiş, toplam 15 şüpheli hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli işlem yapılmış, bu yapılan aramalarda ;Halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.