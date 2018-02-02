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ISPARTA'DA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR İŞTE NÜFUSU
ISPARTA'DA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR İŞTE NÜFUSU
ISPARTA
Tarih:
01.02.2018 14:06
G.Tarihi:
01.02.2018 17:39
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.
İşte Isparta'nın son rakamlarla 2018'de nüfusu
Isparta: 433 830
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