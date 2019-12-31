ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İli Keçiborlu İlçesinde 09 Aralık 2016 tarihimle. I.Ş. isimli şahsa ait bağ evinden, jeneratör çalınması olayının şüpheli şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT)'de görevlendirilmek suretiyle, aralıksız olarak yürütülen çalışmalar neticesinde. Jeneratörün Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Tatarlı Beldesinden F.Ç. isimli şahsın çaldığı tespit edilmiştir.Şüpheli/şüphelilerin yakalanması ve çalınan jeneratörün ele geçirilmesi maksadıyla. Suç Araştırma Timi ve Keçiborlu İlçe J.K.Ilğınca. Dinar İlçesi Tatarlı J.Krk.lığt ile koordineli olarak icra edilen faaliyet sonucunda, çalıntı jeneratör şüpheli şahıslara ait besihanede ele geçirilmiş ve olayla ilgilisi olduğu tespit edilen (2) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ele geçirilen jeneratör sahibine teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.