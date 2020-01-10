ISPARTA JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

İsparta İli Atabey İlçesi İslamköy köyünde 09 Ocak 2020 tarihinde, M.K. isimli şahsa ait ağıldan, 2 adet küçükbaş hayvan çalınması olayının şüpheli/şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, aralıksız olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayının M.E, Y.S., M.N ve R.U. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği ve hayvanları kiralamış oldukları araç ile Antalya İline götürülerek, Uyuşturucu Madde (Eroin) karşılığında sattıkları tespit edilerek hırsızlık olayı aydınlatılmıştır.Şüpheliler kullandıkları aracın kamera görüntülerinden plakasının tespiti ile yapılan takip sonrası İsparta il merkezinde, Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atabey İlçe J.K.lığı ile koordineli olarak icra edilen operasyon sonucunda. (4) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.