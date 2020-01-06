T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

Jandarma Komutanlığı basın bülteni

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde olaylarına karşı Eğirdir İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti neticesinde; 17 gram eroin ele geçirilmiştir. Söz konusu ele geçen uyuşturucu maddeye el konulmuş olup, olaya karıştığı tespit edilen M.A.Ç. (38) ve U.Ö. (19) isimli (2) şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.Isparta İl J.K.lığı. Uyuşturucu ile Mücadelede, mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim vc kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.