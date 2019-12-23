T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı basın duyurusu

İsparta İl Jandarma Komutanlığınca; yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde olaylarına karşı Şarkikaraağaç İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde icra edilen faaliyetler neticesinde; 31 adet extacy uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gr metamfetamin ve 6 gr kubar esrar ele geçirilmiştir. Söz konusu ele geçen malzemelere el konulmuş olup, olaylara karıştığı tespit edilen A.İ. (23). S.B. (24). Y.Ü. (25). M.S. (21), A.Ç. (30), B.T. (21), M.Ç. (21) Y.Y. (18) ve Y.A. (21) isimli toplam 9 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır.İsparta İl J.K.lığı, Uyuşturucu ile Mücadelede mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.