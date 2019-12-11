İsparta İl Jandarma Komutanlığınca; yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde olaylarına karşı Eğirdir İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde; 21 gram eroin, 2 gram esrar, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 11 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Söz konusu ele geçen malzemelere el konulmuş olup, olaya karıştığı tespit edilen M.Ç. (25), S.Ç. (21), M.Ç. (30), S.S.İ. (19), S.Ç. (32) ve E.D. (44) isimli toplam 6 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır.