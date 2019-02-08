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Isparta'da Jandarmadan silah operasyonu

Isparta'da Jandarma ekipleri yapılan aramada ruhsatsız silahlar ele geçirdi...

Isparta'da Jandarmadan silah operasyonu
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T.C.
İSPARTA VALİLİĞİ
il Jandarma Komutanlığı Basın Bülteni

Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan adli soruşturmaya esas olmak üzere alınan karara istinaden; Aksu İlçesi Zindan Mağarası mevkiinde ikamet eden şahıslara ait ev ve eklentilerinde 06 Şubat 2019 saat:08.00’de arama yapılmıştır.
Yapılan aramalarda; (1) adet ruhsatsız tabanca, (1) adet ruhsatsız av tüfeği, (4) adet tabanca şarjörü, (183) adet tabanca fişeği ve (47) adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir.
C.Savcısının talimatı ile suç aletlerine el konularak şüpheliler haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır.
Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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