Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Isparta ili Merkez ilçesi Yakaören köyünde bir şahsın evinde kaçak içki üreterek satışa arz ettiği yönünde bilgiler elde edilmiştir.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyon neticesinde; şüpheli A.R.C. (61), isimli şahsın evinde, çeşitli kapasitede bidonlar içerisinde yaklaşık (650) litre şarap ele geçirilmiştir.Ele geçen malzemelere el konularak, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkımızın sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.