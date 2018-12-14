Ş.Karaağaç-Akşehir karayolu üzerinde kar nedeni ile yolda kalan araca müdahale edilerek kurtarılması sağlanmış, Komutanlığımız sorumluluk sahasında bulunan Melikler yaylasında mahsur kalan (3) vatandaşımız kurtarılmış, Davraz kayak merkezine 4X4 Jeep türü arazi aracı ile ziyarete gelen vatandaşımızın aracı kara saplanması sonucu mahsur kalmış yine ekiplerimizin müdahalesi sonucu çıkarılmış,

Eğirdir ilçesi Eyüpler köyünde çobanlık yapan şahıs yayladan köyüne inmek istediği esnada yolunu kaybetmesi üzerine Jandarma ekiplerinin arama faaliyeti sonucu bulunması sağlanmıştır.

Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça kötü hava şartlarında seyahat etmemeleri, doğa yürüyüşü, avlanma, mantar toplama gibi faaliyetlere çıkmamaları, Gidecekleri yolun açık olup olmadığını (112) Acil Çağrı Merkezi ile (159) Karayolları Yol Danışma hattından sormalarını, Hayvan otlatıcısı ve sürü sahiplerinin hayvanlarını kötü hava şartlarında yaylalara çıkarmamaları,

Araçlarında 01 ARALIK - 01 NİSAN ayları arasında kış lastiği kullanmaları ve zincir çekme halatı, takoz gibi avadanlıklarını hazır bulundurmaları gerekmektedir.

2018-2019 Yılı kış mevsiminin ağır geçmesi ihtimali göz önünde bulundurularak yağmur, kar yağışı, tipi, buzlanma, sis ve heyelan gibi doğa olaylarına karşı İsparta İl J.K.lığı Trafik Timleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Jandarma Asayiş Timleri sorumluğunda bulunan yollarda, yaylalarda ve dağlık arazi kesimlerinde vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak ve yaşamlarını devam ettirmek amacıyla çeşitli tedbirler alınmıştır.Ancak; alınan tedbirlere rağmen bazı sürücülerin kötü hava koşullarında araçlarında kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi avadanlıklar bulunmadan seyahat etmeleri nedeni ile yollarda mahsur kaldıkları, görülmektedir.İsparta İl J.K.lığına bağlı Trafik, Asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından;ç. Eğirdir ilçesi Gökçehüyük köyü kırsalında kaybolan (1) vatandaşımız arama tarama faaliyeti sonucu bulunmuş,Bu kapsamda;ç. Buzlanma, çığ, heyelan, sis gibi olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları,Kamuoyuna saygı ile duyurulur.