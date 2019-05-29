Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar Kasabasında bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınmıştır.Bu kapsamda; şüpheli şahsın ikamet ettiği ev ve eklentilerinde icra edilen arama neticesinde, 8 gr kubar esrar, 700 gr kenevir tohumu, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeğiele geçirilmiştir.Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen; F.Y.(54) isimli şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.