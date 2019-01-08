01 Ocak 2019 günü saat 18.00 sıralarında Davraz kayak merkezi yolunda M.B ile araçta yolcu olarak bulunan iki arkadaşı kayak merkezine farklı bir yoldan çıkmak isterken, bölgeyi tanımamaları ve yolun buz tutması sebebiyle mahsur kalmışlar ve aynı gün Jandarma Arama Kurtarma Timi araç ile mahsur kalan vatandaşları İsparta Merkezine indirilmiş, 03 Ocak 2019 günü saat 15.30 sıralarında İsparta İli Merkez ilçe Direkli Köyünde E.A isimli şahıs arazide avlanırken bir anlık dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu av tüfeğinin patlaması neticesinde sağ bacağından yaralanmış ve aynı gün Jandarma Arama Kurtarma Timi bölgeye intikal ederek şahıs kurtarılmış ve 112 Acil Müdahale ekiplerine teslim edilmiştir.

Sürücülerin zorunlu olmadıkça kötü hava şartlarında seyahat etmemeleri, Gidecekleri yolun açık olup olmadığını (112) Acil Çağrı Merkezi ile (159) Karayolları Yol Danışma hattından sormalarını, Buzlanma, çığ, heyelan, sis gibi olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları,

2018-2019 Yılı kış mevsiminin ağır geçmesi ihtimali göz önünde bulundurularak yağmur, kar yağışı, tipi, buzlanma, sis ve heyelan gibi doğa olaylarına karşı İsparta İl J.K.lığı Trafik Timlerinin sorumluğunda bulunan yollarda sürücülerin güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak amacıyla çeşitli trafik tedbirleri alınmıştır.Ancak; alınan tedbirlere rağmen bazı sürücülerin kötü hava koşullarında araçlarında kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi avadanlıklar bulunmadan seyahat etmeleri nedeni ile yollarda mahsur kaldıkları görülmektedir.İsparta İl J.K.lığına bağlı Trafik, Asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından;Bu kapsamda;ç. Araçlarında 01 Aralık - 01 Nisan ayları arasında kış lastiği kullanmaları ve zincir çekme halatı, takoz gibi avadanlıklarını hazır bulundurmaları gerekmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.