ISPARTA JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Senirkent ilçesi Buyükkabaca Beldesinde bir şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığının bilgisi alınmıştır.Bu kapsamda şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik icra edilen operasyon neticesinde, uyuşturucu madde elde etmek maksadıyla yasa dışı ekimi yapılan 214 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup olay şüphelisi B G (54) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştırIsparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenme yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur