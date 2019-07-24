Isparta İl Jandarma komutanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim komutanlığı Eğirdir, Gelendost. Senirkent ve Yalvaç ilçeleri mülki sınırları içerisinde yer alan Eğirdir gölünde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu kapsamda: 22 Temmuz 2019 tarihinde Eğirdir İlçe J.K.lığı J.Asyş. Bot Timi tarafından icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında: Eğirdir İlçesi Yazla Mahallesi kıyısında (10) takım (2000) metre misina balık ağı ele geçirilmiş, ele geçirilen malzeme Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir.Eğirdir Jandarma Asayiş Bol Tim komutanlığınca. Eğirdir gölünde kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi maksadıyla 24 saat esasına göre kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.kamuoyuna saygı ile duyurulur.