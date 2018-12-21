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Isparta'da jandarmadan kaçak avcılara operasyon!

Isparta'da jandarmadan kaçak avcılara operasyon!
ISPARTA
G.Tarihi: 21.12.2018 10:51
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T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
i! Jandarma Komutanlığı basın bülteni

17 Aralık 2018 günü saat 22.00 sıralarında Sütçüler İlçesi Hacıahmetler Köyü mevkiinde kaçak avcılığın önlemesi maksadıyla icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında bir araçtan araziye projektör tutulduğunun görülmesi üzerine olaya karıştığı değerlendirilen iki araç durdurularak yapılan kontrolde; aracın kablo ile aküsüne bağlanmış vaziyette (1) adet projektör, (3) adet otomatik av tüfeği, (80) adet tüfek fişeği ve (2) adet el feneri ele geçirilmiştir.
Olayda kullanılan (2) adet otomobil ve ele geçirilen malzemeler Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edilmiş, olaya karışan (6) şüpheliye toplam (12.000) TL. idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca suça karışan araçların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için yasal işlemlere başlanılmıştır.
İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma sorumluluk bölgesinde kaçak avcılığının önlenmesi maksadıyla 24 saat esasına göre kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 
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