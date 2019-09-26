T.C.İSPARTA VALİLİĞİİl Jandarma Komutanlığı(BASIN DUYURUSU)1. 25 Eylül 2019 günü 10.00-16.00 saatleri arasında Türkiye genelinde eş zamanlı olarakdumansız araç uygulamasına yönelik (165) personelin katılımıyla icra edilen “TÜRKİYE HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI” sonucunda İsparta İl J.K.lığınca;Uygulama sonucunda (1.530) şahıs kontrol edilmiş ve (2) şahsa Kabahatler Kanunun M.39’dan toplam (306) TL, (1068) araç kontrol edilmiş ve (28) araca toplam (22.862) TL Cezai işlem uygulanmış ve (19) araç trafikten men edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.