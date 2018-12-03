Kamu düzenini, emniyet ve asayişi bozmayı hedef alan terör ve suç örgütlerinin her türlü faaliyetlerine engel olmak, suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele ederek huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçlar ile her türlü suç aletlerinin ele geçirilmesi, düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla; 30 Kasım-01 Aralık 2018 tarihinde jandarma sorumluluk bölgesinde; 20.00-22.00 saatleri arasında sabit yol kontrolü, araç ve şahıs araması, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla göçmen kaçakçılığı yapılabilecek araçlar ile yabancı şahısların kontrolü, 22.30-00.30 saatleri arasında ise umuma açık yerlerde kontrol şeklindeolarakicra edilmiştir.Uygulama kapsamında; (2.848) şahıs sorgulanmış, (531) araç kontrol edilmiş, çeşitli suçlardan aranan (10) şahıs ve arama kaydı bulunan (2) araç yakalanmış, (1) içkili umuma açık yerde; iş yerinde garson olarak çalışan (9) bayan şahsın müşteriler ile birlikte aynı masada oturmak suretiyle konsomatrislik yapması, Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirimlerinin yapılmaması, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunun alınmaması ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu kapsamında kimlik bildirimlerinin yapılmaması nedeniyle işyeri sahibi hakkında idari yaptırım kararı uygulanmak üzere tanzim edilen tutanaklar ilgili kurumlara gönderilmiştir.Ayrıca Jandarma Trafik Timleri tarafından (37) araç sürücüsüne (15.440) TL. idari para cezası uygulanmış, (10) araç trafikten men edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.