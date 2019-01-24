İSPARTA VALİLİĞİ
İl Jandarma Komutanlığı
BASIN DUYRUSU
- İsparta Valiliği bünyesinde; İl Jandarma Komutanlığı (JÖAK, JAK Timi), İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü (UMKE), AFAD Müdürlüklerinin katılımlarıyla Davraz Kayak Merkezinde kış turizmi kapsamında Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla zor doğa koşullarında (Kar, Tipi, Buzlanma, Çığ vb.) çığ altında kalan ve telesiyejde kalan vatandaşların mahsur kalma durumlarına etkin müdahale edebilmek amacıyla kurumların eş güdümü ile arama ve kurtarma tatbikatı icra edilmiştir.
- Bu kapsamda; icra edilen faaliyette İl Jandarma Komutanlığından 29 personel, 9 araç, 2 adet arama ve iz takip köpeği, İl Afat Müdürlüğünden 15 personel, 3 araç, İl Sağlık Müdürlüğünden (UMKE) 22 personel, 3 araç, İl Özel İdaresinden 20 personel, 4 araç ile tatbikata katılım sağlanmıştır.
- İcra edilen tatbikat sonucunda; Çığ altında kalan vatandaşın arama kurtarma köpeği ile bulunması, yine kar altında kalan başka bir vatandaşın sonda yöntemi uygulanarak bulunması ve kurtarılması ile telesiyejde mahsur kalan vatandaşın kurtarılması ve tahliyesi aşamaları tatbikata katılan bütün kurumların başarılı icrası ile gerçekleştirilmiştir.