Gönen ilçesi Gölbaşı köyünde ikamet eden şahısların üzerlerine kayıtlı bulunan bulundurma ruhsatlı tabancalarını kayıp veya çalıntı beyanı vererek, yasadışı olarak üçüncü şahıslara sattıklarına dair yapılan istihbari çalışma neticesinde, Gönen ilçesi Güneykent kasabası Baradız mahallesinde iki şahsa ait ev ve eklentilerinde 21 Aralık 2018 tarihinde arama yapılmıştır.Yapılan aramalarda; (3) adet ruhsatsız tabanca, (2) adet ruhsatsız av tüfeği ve (7) adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.C.Savcısının talimatı ile suç aletlerine el konularak şüpheliler haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.