Isparta'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın Konya'nın Beyşehir ilçesinden getirdiği ruhsatsız silahları Isparta ve ilçelerinde satacağı bilgisine ulaştı. Şüpheli H.B., Şarkikaraağaç ilçesi Arak köyü mevkiinde aracında yakalandı. Şüphelinin aracında ve Beyşehir ilçesindeki evinde yapılan aramada, 10 av tüfeği, 6,9 milimetre çapında tabanca, 5 tabanca şarjörü, 5 adet 9 milimetre çapında fişek ve 1 adet sahte 200 lira para ele geçirildi. H.B.'nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.ISPARTA (İHA)