ISPARTA'DA ITKM İNŞAATI NASIL TAMAMLANACAK? İŞTE CEVABI...

Dava çekilirse ITKM bitirilecek

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın ‘ITKM devlete geçti yapsınlar’ dediğini hatırlatan AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Oraya bir kayyum atandı. Şirketinizin başına bir müdür atarsanız o bütün oraların haklarını korumak zorunda. Kayyum kim, Antalya valisi. O kadar önemseniyor ki kayyum olarak bir vali atanıyor. Sayın valimiz buraya geldikten sonra ve kendisine gittim. Sayın valime burası İsparta için önemli, burayı bitirmemiz lazım dedim. Bu yatırımı önemsememek gibi bir duruma girmeyelim dedim. Biz burayı bitirelim dediler. Buranın tamamlanması için 20 milyon dolar ihtiyaç olduğunu tespit ettiler. Şirkette böyle bir para yok. Zaten FETÖ’cüler kaçtı, kasaları da boşaltmışlar, batık bir şirket. Buranın kredisini bir devlet bankasından organize ettik. Biz burayı yapacağız” dedi.



DAVA ÇEKİLİRSE 4 AYA KADAR BİTİRİLECEK

İsparta Belediyesinin fesih davasını geri çek-mesi halinde inşaatın 4 ay içinde tamamlanabile-ceğini belirten Bilgiç, “Bu arada İsparta Belediyesi, Kadıahmetoğulları ile yapmış olduğu sözleşmenin fesih olması için dava açtı. Ben başkanın ayağına kadar gittim ve bu davayı geri çek dedim. Sözleşmenin fesih davasının olduğu yerde bu dava sonuçlanmadan, oradaki bir kayyum heyetinin bir şirketinin bir çivi dahi çakması mümkün değil. Bizim önceliğimiz bu hizmeti İsparta’ya kazandırmak olmalı, artık kayıkçı kavgaları ortadan kalkmalı. Karşında artık Kadıahmetoğulları, şu, bu adamlar, şirketler yok. Karşında devletin atadığı bir kayyum, hazırlanmış bir kredi ve bu yatırım 4 ayda bitirilecek.

Ama o sözleşmeyi fesih davasını çekmediği için de maalesef o yatırım yapılamıyor. Bizim hiçbirimizin Ispartalının aklıyla oynamak ve aklıyla alay etmeye hiç kimsenin hakkı yok” şeklinde konuştu.



TÜM ESNAF ADINA RİCA EDİYORUM

İsparta’da esnafın kendisine sorduğu ilk sorunun ITKM inşaatı olduğunu bildiren Bilgiç, “Dün akşam esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Esnaflarımızın ilk sordukları ITKM oldu. Sayın başkandan tüm esnaf ve tüm vatandaşlarımız adına rica ediyorum lütfen engel olmasın, şu fesih davasını çeksin, kayyum heyeti de İsparta’ya bu güzel hizmeti kazandırsın. Gerekiyorsa belediyenin ve ITKM’nin önünde toplanmak lazım. Bir hizmet diğerine engel değil. Yeni otogarın orada bir çarşı yapılıyor. Anlıyorum ki bir an önce orayı bi-tirip, oradaki çarşının dükkanlarını dolduralım da 3-5 yıl sonra halen ayakta kalırsa bu ITKM’yi bitiririz anlayışını ben orada görüyorum. Bunu hangi vicdan kabul eder?” diye sordu.



Kaynak:Gülses Gazetesi