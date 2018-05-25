Isparta’da vatandaşlar tarafından görüldükten sonra korku ve paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Gazikemal Mahallesi’nde bir iş yeri önündeki kaldırım taşları altında yılan gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İhbarın yapıldığı adrese gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kullandıkları özel aparatlarla yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak çuvala koydu.Bölgeden uzaklaştırılan yılanın daha sonra doğaya bırakıldığı öğrenildi.İHA