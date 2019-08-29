ISPARTA TİCARET BORSASI ( ITB) BASIN DUYURUSU

Borsamızdan Parfüm Bitkileri Çalıştayına Tam Destek

Borsamızın Ağustos ayı olağan Meclis toplantısında 9 Eylül 2019 tarihinde Eğirdir’de gerçekleştirilmesi planlanan Parfüm Bitkileri Çalıştayı ele alındı.Borsamız tarafından da desteklenen Parfüm Bitkileri Çalıştayı ile ilgili olarak Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü yetkililerince bilgilendirme yapılarak Meclisimizde iştişare edildi. Çalıştay kapsamında kamu kurumları yetkilileri ,özel sektör, akademisyenler ve STK’lar bir araya gelerek üretimden tüketiciye kadar olan süreci ele alarak sektörün geleceğini tartışacak.Toplantıda konuşan MAREM uzmanı Bilal Demir, 9 Eylül’deki çalıştayın, ilimizin en büyük zenginlikleri olan gül, lavanta ve kekik başta olmak üzere diğer tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim aşamalarının iyileştirlmesi, yapılacak AR-GE çalışmaları ve pazarlama organizasyonu konularının ele alınacağını ifade etti.Demir sözlerine şu şekilde devam etti;Çalıştay kapsamında üretici, sektör temsilcileri, devlet yetkilileri, STK’lar ve bilim insanlarını bir araya getirip, tam anlamıyla faydalanamadığımız parfüm bitkilerine ait tüm sektör paydaşlarının bir araya getirerek, parfüm bitkilerinin geleceği ve sektöre ait süreç iyileştirme çalışmaları konusunda rehber hazırlanmaya çalışılacaktır. Çalıştayda aşağıda belirtilen üç çalışma grubunda sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı ve daha önce paydaşlardan elde edilen konularda beyin fırtınası yapılacak, sorunlar, çözüm önerileri ve çözüm sağlayıcı kurumlar belirlenerek gelecekteki yol haritası çıkarılmaya çalışılacak; Çalıştay sonuç bildirgesi ile Ülkemizde parfüm bitkilerinin geleceğine ve sektöre yön vermek amacıyla rehber oluşturulabilecektir. Ayrıca bu yıl Ekim ayında toplanacak tarım şurasında çalıştay raporunun yer alması sağlanacaktır.Konu ile ilgili olarak konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, ilimizin en önemli ekonomik değerlerinden olan gül ve tıbbi aromatik bitki üretiminin katma değerinin artırılmasının sektörün gelişimi için büyük önem arz ettiğini ve bu kapsamda yapılacak her türlü organizasyona tam destek vereceklerini ifade etti.Başkan Adar konuşmanın devamında;‘Gül bizim marka ürünümüz. Gülün yanı sıra lavanta ve kekikte de üretimde söz sahibiyiz. Ancak ekonomik olarak bu ürünlerden daha fazla getiri elde etmek istiyorsak katma değerli üretime yönlenmeli ve ürün çeşitliliğini artırmalıyız. Biz gülü lavantayı yetiştirip yağını çıkartarak hammadde olarak ihraç ediyoruz ve ülkemize döviz kazandırıyoruz. Ama yabancı firmalar bizim hammaddelerimizi kullanarak kozmetik ürün imal edip bize şişesi 200-300 TL’ye geriye satıyor. Böylece kazandığımız dövizi ithalatla fazlasıyla geriye ödüyoruz. Bizler de artık milyarlarca dolarlık bu kozmetik pastasından aldığımız payı artırmalıyız. Bu amaçla izleyeceğimiz yolu ortak istişarelerle belirleyerek çizmeliyiz. Bundan sonra kozmetikte net ithalatçı değil net ihracatçı olmalıyız. Hedefimiz bu olmalı. Bu nedenle ‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı’ bu yolun çizilmesinde önem arz etmektedir. Sektördeki tüm paydaşların programa katılarak katkı sağlamasını rica ediyorum.’ dedi.Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.